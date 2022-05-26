Басурин назвал сроки полной зачистки «Азовстали» от оставшихся националистов

На окончательное освобождение «Азовстали» от оставшихся там боевиков уйдет две-три недели. Об этом заявил в эфире Первого канала замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Его процитировал ТАСС.

«Несогласованность общего командования на „Азовстали“ привела к тому, что каждый жил по-своему, прятался в своем углу», — сказал он.

Полная зачистка предприятия потребует времени, так как завод огромный, боевикам есть где спрятаться.

Несмотря на то, что металлургический комбинат 20 мая был освобожден, на нем до сих пор могут оставаться отдельные боевики. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что были задержаны несколько человек. Сейчас саперы занимаются разминированием «Азовстали», а донецкие офицеры разбирают завалы.