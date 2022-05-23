Разминирование «Азовстали» попало на видео

За двое суток российские саперы совместно с Народной милицией ДНР обезвредили на «Азовстали» 100 взрывоопасных предметов. Процесс разминирования показало Минобороны РФ.

Скрывавшиеся на предприятии националисты заминировали его по всему периметру. Саперы нашли минные поля и ловушки из противопехотных мин. Они обезвредили также неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, которое осталось на комбинате и представляло опасность. Военные используют стандартные средства, но на особо сложных участках привлекают к работе специализированные бронированные машины разминирования.

Металлургический комбинат «Азовсталь» представляет собой город в городе — его площадь достигает 11 квадратных километров. В советское время на нем построили 41 цех и 80 помещений. Военные уже обследовали подземелья, где находились подразделения украинских военнослужащих, бойцы территориальной обороны и мирные жители, и зачистили территорию. Минобороны РФ показало 20 мая, как последние боевики вышли с комбината и сдались в плен.