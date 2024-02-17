Мир 17 февраля 2024, 22:10 Видео общения с родными брошенного в Авдеевке раненого украинского боевика появилось в Сети «Зеркало недели» показало видео с брошенным в Авдеевке раненым боевиком ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Брошенный в Авдеевке раненый боевик ВСУ пожаловался родным, что обещанная машина эвакуации не приехала. В окопе остались шестеро солдат, рассказал боевик в видеосообщении, которое опубликовал украинский Telegram-канал «Зеркало недели».

В Сети появилось видео, на котором украинский военнослужащий в позывным Джанго рассказывает родственникам, что его и еще пятерых раненых оставили в Авдеевке. Издание сообщило, что боевики ждали машину эвакуации двое суток, после чего рассказал родным, что их бросили умирать. Им предложили «поднять белый флаг, когда придут русские».

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«Все ушли, все отступили. Нам сказали, что машина нас заберет. У меня две ноги перебиты и в спине осколки — я не могу вообще ничего», — сказал украинец на видео.

О хаотичном бегстве украинских военных из Авдеевки рассказал советник главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что солдаты ВСУ бросают раненых и спасаются бегством.