Украинские войска обстреляли свои же позиции под Артемовском, уничтожив опорный пункт, бронетехнику и солдат. Об этом рассказал в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В ходе активной фазы боевых действий с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовска», — рассказал он со ссылкой на разведку.

Военные уничтожили ротный опорный пункт, бронетехнику и убили сослуживцев численностью до взвода.

Такие случаи происходят в Вооруженных силах Украины регулярно, пожаловался ранее американский наемник. Его переписку опубликовал в своих соцсетях журналист Сет Харп. Военный рассказал о том, как ВСУ по ошибке выстрелили в снайпера спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS).

Союзным войскам России, ДНР и ЛНР удалось взять под контроль поселок Пески. Военный корреспондент Алексей Борзенко сообщил «360», что в ближайшее время стоит ожидать освобождения Соледара и Артемовска.