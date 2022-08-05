«Дружественный огонь». ВСУ обстреляли свои позиции под Артемовском
Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, как ВСУ обстреляли свои же позиции под Артемовском
Украинские войска обстреляли свои же позиции под Артемовском, уничтожив опорный пункт, бронетехнику и солдат. Об этом рассказал в Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«В ходе активной фазы боевых действий с направления населенного пункта Часов Яр зафиксирован обстрел украинской реактивной артиллерией своих же позиций в районе Артемовска», — рассказал он со ссылкой на разведку.
Военные уничтожили ротный опорный пункт, бронетехнику и убили сослуживцев численностью до взвода.
Такие случаи происходят в Вооруженных силах Украины регулярно, пожаловался ранее американский наемник. Его переписку опубликовал в своих соцсетях журналист Сет Харп. Военный рассказал о том, как ВСУ по ошибке выстрелили в снайпера спецназа Особой воздушной службы Великобритании (SAS).
Союзным войскам России, ДНР и ЛНР удалось взять под контроль поселок Пески. Военный корреспондент Алексей Борзенко сообщил «360», что в ближайшее время стоит ожидать освобождения Соледара и Артемовска.