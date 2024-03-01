Спецоперация 01 марта 2024, 06:26 «Абсолютно не в состоянии достойно огрызаться». Балицкий сообщил об обстановке в Запорожье Губернатор Балицкий: артиллерия ВС России получила преимущество в Запорожье РИА «Новости»

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Украинские войска на Запорожском направлении утратили возможность для сопротивления. Преимущество на стороне российских артиллеристов, заявил РИА «Новости» губернатор Евгений Балицкий.

«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности», — сказал он.

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Евгений Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины попали в условия «российского наката». Он заявил, что войска нанесли удары по слабым местам противника.

Десантники на Запорожском направлении сосредоточились на изгнании подразделений ВСУ с их рубежей. Штурмовикам группировки «Днепр» удалось войти в село Работино и закрепиться на опорных пунктах. Украинское командование отправило подкрепление, чтобы удержать этот населенный пункт любой ценой.