Спецоперация 29 февраля 2024, 08:37 Группировка «Днепр» закрепилась в селе Работино Подразделения ВС России закрепились на опорных пунктах ВСУ в Работино РИА «Новости»

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Российским подразделениям удалось войти в село Работино и закрепиться на опорных пунктах Вооруженных сил Украины. В штурме задействовали танкистов, мотострелков, пехотинцев и авиацию, сообщило Минобороны.

Операцию по освобождению Работино спланировало командование группировки войск «Днепр». Пресс-служба министерства сообщила, что мотострелкам удалось застать украинские подразделения врасплох, занять и закрепиться на их опорных пунктах, в том числе в одном из ключевых зданий.

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«Перед штурмом нашим танковым звеном была проложена дорога через минные поля. После нас потихоньку начала заходить в Работино пехота на БМП. <…> Маневры были совершены не предугаданные. Противник мог только предположить их», — рассказал командир танка с позывным Снайпер.

В штурме задействовали все рода войск. Огонь корректировали с использованием беспилотников.

Председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим провозгласил Работино символом достижений контрнаступления. Военным приказали отстоять это село любой ценой.