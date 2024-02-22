Спецоперация 22 февраля 2024, 12:46 Зеленский решил любой ценой отстоять разрушенное село Работино Рогов: ВСУ бросили новые силы на удержание села Работино в Запорожской области Официальный сайт президента Украины

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Село Работино Запорожской области стало символом малочисленных достижений украинской армии в прошлом году. По этой причине Вооруженным силам Украины приказали удержать его любой ценой, заявил РИА «Новости» председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, самым горячим участком Запорожского направления стал ореховский. Российская армия взяла инициативу на себя, но противник не сдался. Владимир Рогов объяснил, что ВСУ поручили удержать Работино.

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«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области», — сказал он.

Отставной полковник СБУ Олег Стариков назвал Запорожское направление самым уязвимым для Украины. Российские десантники принялись выбивать противника с занятых рубежей.