Транспорт 23 марта 2024, 03:04 Введенные ограничения на дорогах после теракта в Crocus City Hall сняли Дептранс: ограничения на дорогах из-за теракта в Crocus City Hall сняли РИА «Новости»

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Ранее введенные ограничения на дорогах из-за теракта Crocus City Hall сняли. Об этом сообщили в дептрансе.

«Все ранее введенные ограничения на дорогах сняты», — указали в департаменте.

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На станции «Мякинино», которая находится рядом с концертным залом, работают вооруженная ведомственная охрана столичного правительства, дополнительные силы службы безопасности метро и сотрудники УВД на метрополитене.

«Станция „Мякинино“ работала штатно на вход и выход, пассажиры без билетов могли свободно попасть в метро до закрытия», — уточнили в Дептрансе.

На место ЧП направили 20 автобусов особо большого класса Мосгортранса. Транспорт продолжит работу, сколько этого потребует ситуация. Автобусы координируют сотрудники службы безопасности движения.

Депздрав Москвы открыл горячую линию для близких пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Специалисты расскажут необходимую информацию о родственниках