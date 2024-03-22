Происшествия 22 марта 2024, 23:57 Подъезды с МКАД к Crocus City Hall перекрыли Дептранс предупредил о перекрытии съездов с МКАД после ЧП в Crocus City Hall

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После теракта в Crocus City Hall подъезды с МКАД к концертному залу закрыли, машины разворачивают сотрудники ГИБДД. О перекрытии нескольких съездов на внутреннюю сторону МКАД также предупредили в пресс-службе столичного дептранса.

«Открыто движение по проспекту Маршала Жукова в направлении МКАД и по Волоколамскому шоссе в область», — уточнили в департаменте.

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Перекрыты на данный момент съезд с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД, съезд с Новорижского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, там открыто движение на внешней стороне.Также перекрыт съезд с Пятницкого шоссе на внешнюю сторону кольцевой.

«Рекомендуем отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути», — призвали в дептрансе.

По данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, пострадали более 100.