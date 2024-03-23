Важное 23 марта 2024, 01:46 Депздрав Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в Crocus City Hall Pxhere

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Близкие пострадавших в ходе теракта в Crocus City Hall могут обратиться на горячую линию узнать всю необходимую информацию о родственниках. Об этом сообщили в пресс-службе Депздрава Москвы.

«Депздрав Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в „Крокусе“, госпитализированных в московские больницы — 8-499-251-45-03», — указали в сообщении.

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По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в ходе теракта. В документе числятся 147 человек, в том числе и дети.

В списке пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall числится 147 человек, в том числе дети. Перечень опубликовало Министерство здравоохранения Подмосковья.

Медики практически завершили оперировать пострадавших в ходе теракта в Москве, заявила ранее журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.