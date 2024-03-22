22 марта 2024, 22:58
Десять автобусов особо большого класса Мосгортранса направили к Crocus Сity Hall
Дептранс: к Crocus Сity Hall направлено 10 автобусов особо большого класса
К зданию Crocus Сity Hall направили 10 автобусов особо большого класса. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Дептранса.
«К Crocus Сity Hall направлено 10 автобусов особо большого класса Мосгортранса. В случае необходимости их количество будет увеличено», — указали в пресс-службе департамента.
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Автобусы будут продолжать работать сколько времени, сколь того потребует ситуация. На месте транспорт координируют сотрудники службы безопасности движения. В Дептрансе уточнили, что станция «Мякинино», находящаяся рядом с концертным залом, работает штатно.
Неизвестные открыли огонь перед концертом группы «Пикник» в здании Crocus City Hall. Как сообщили в ФСБ, жертвами стрельбы стали 40 человек. Пострадали еще около 100.
Здание охватил огонь. Кадры с места возгорания появились в распоряжении «360».
Стрельба в Crocus City Hall
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