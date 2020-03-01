Водители «Яндекс.Такси» начали оценивать пассажиров

Оценивать поездку в такси теперь будут не только пассажиры, но и водители. СМИ обратили внимание на то, что «Яндекс.Такси» ввел рейтинг пассажиров — чем выше место, тем быстрее дадут машину.

Нововведение заметил корреспондент РБК, «Яндекс.Такси» подтвердил появление этой функции в тестовом режиме.

Как рассказали в компании, водитель может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов. Рейтинг складывается из 40 последних оценок. В целом, это выглядит как средний показатель, но более новые оценки влияют на полученный балл пассажира сильнее. То есть, если пассажир получил единицу, с каждой новой поездок ее влияние будет все меньше, а через 40 использований совсем исчезнет.

Пользователь может посмотреть свою оценку в меню, где указано имя и почта, привязанная к мобильным приложениям.

В «Яндексе» добавили, что пока система тестовая, и рейтинг пассажира не отображается у водителя. Но потом они смогут видеть, какого пассажира везут.

В компании рассказали, что рейтинг поможет определять недобросовестных клиентов, которые не платят за поездку или агрессивно себя ведут. Есть и положительный момент — пользователей с хорошей оценкой будут возить в приоритетном порядке.

Это нововведение появилось на фоне целой серии нападений на таксистов. В течение недели в нескольких городах России таксистов избивали и оскорбляли. После нападения пассажира на водителя в Саратове таксисты даже решили устроить бойкот.