Что делать при конфликте с таксистом? Разбираем на примере видео с истерикой фитнес-тренера из Одинцова

По соцсетям и СМИ разошлось видео, на котором пассажирка такси кричит на водителя и бьет его, требуя отвезти ее к месту назначения. Конфликт произошел из-за того, что таксист якобы не нажал кнопку «В пути», после которой отключается автоматический счетчик платного ожидания. «360» узнал, что делать, если возникают конфликты в такси, и что будет со скандалисткой с вирусного видео.

Героиней скандального ролика, на котором пассажирка такси оскорбляет и бьет водителя, выкрикивая фразу: «Вези меня, мразь!», — оказалась московская фитнес-тренер, обладательница титула «Мисс Томск 2013» Яна Данькова.

Девушка заказала такси в Одинцово, водитель принял заказ, приехал на место. За время ожидания накапало 57 дополнительных рублей. «Ожидал ее восемь минут и восемь секунд, помимо бесплатного ожидания. Она выбежала прямо бегом», — рассказал таксист «360».

Данькова же настаивала на том, что водитель не нажал на кнопку «В пути», когда она села в машину, из-за этого продолжал работать автоматический счетчик ожидания. По словам таксиста, он предложил девушке не платить за ожидание и просто заплатить за поездку по таксометру, но она продолжала кричать.

Когда мужчина сказал, что не повезет скандальную пассажирку, она начала драться. В этот момент водитель включил видео, чтобы в случае разбирательств доказать, что не причинил девушке вреда и претензий к нему быть не должно.

Данькова в ответ на резонанс в соцсетях и СМИ опубликовала у себя в Instagram пост о случившемся. «У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен. Я поняла, что что-то идет не так», — написала она.

По ее версии, водитель хамил и не хотел заканчивать поездку, грозясь высадить ее прямо на трассе, при этом «ехать побыстрее», по словам девушки, он был готов только «за отдельную плату».

«Все подхватили эту историю, начали писать, но далеко не у всех возник вопрос: а что нужно было сделать, чтобы довести человека до такого состояния? Почему девушка была в истерике?» — пишет она.

В «Яндекс.Такси» не смогли официально подтвердить, что инцидент произошел именно у них, сейчас сервис работает над тем, чтобы уточнить подробности конфликта.

Ошибка или мелкое мошенничество

Ситуации, когда водители не нажимают вовремя кнопку «В пути», случаются, но чаще всего не из-за злого умысла таксиста, а из-за забывчивости. Об этом рассказал «360» член Общественного совета по развитию такси Олег Бекетов.

У «Яндекса» три минуты бесплатного ожидания, а дальше идут начисления за каждую минуту — водитель это не сам делает, это автомат, если не нажать кнопку «В пути» Олег Бекетов член Общественного совета по развитию такси.

При этом председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов в разговоре с «360» отметил, что в «Яндекс.Такси» такие ситуации предусмотрены.

«Устройство начинает информировать водителя о том, что надо нажать кнопку „В пути“. Это обычно очень короткое время, метров 700 и до километра — это несколько минут», — сказал он.

Более того, если такие ситуации возникают и пассажир подозревает, что водитель его обманывает, решается все очень просто: нужно написать в техподдержку о своей проблеме. Дальше вопросом будет заниматься представитель агрегатора.

При завершении заказа фиксируются данные водителя, там можно четко проследить, во сколько он поехал, во сколько нажал кнопку. Проблем нет, сразу все обнуляется, и деньги на счет поступают, и вы можете потратить их на последующие поездки Олег Бекетов член Общественного совета по развитию такси.

Однако если не направить жалобу сразу, сделать что-то уже будет сложно. По словам Кодолова, отследить мелкое мошенничество постфактум и как-то с ним бороться практически невозможно, потому что агрегаторы не делятся информацией ни с профсоюзами, ни с другими организациями.

Потребительский терроризм

При этом, по словам Бекетова, таксисты часто оказываются в ущемленном положении. Даже случай с агрессивной пассажиркой мог бы обернуться против водителя, если бы он не снял происходящее на камеру. Бекетов считает, что виноватым бы остался именно таксист.

«„Яндекс“ не очень корректно поступает, когда поступают жалобы на водителя, потому что они не выслушивают две стороны, они всегда начисляют (компенсацию) на промокод клиенту, а водителя либо отключают от приложения, либо снимают с него деньги», — заявил Бекетов.

При этом сами пассажиры, по его опыту, не всегда говорят правду, в Общественном совете по развитию такси часто встречаются с необоснованными жалобами — там такие случаи называют потребительским терроризмом.

Но в конкретном случае санкции будут направлены именно на пассажирку. «Эту дамочку „Яндекс“ точно заблокирует, у них она больше ездить не будет», — заключил он.