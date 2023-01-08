Транспорт 08 января 2023, 18:13 Свыше 60 тысяч пассажиров воспользовались Керченской паромной переправой с октября Минтранс: число пассажиров Керченской морской паромной переправы превысило 60 тысяч РИА «Новости»

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Услугами Керченской морской переправы с начала запуска ее работы 9 октября по 8 января воспользовался 60 141 пассажир. Данные привело Министерство транспорта России в своем Telegram-канале.

По переправе через пролив в обе стороны переехали 44 063 единицы автомобильного транспорта и 5072 железнодорожных вагона. Всего работающие на линии паромы выполнили 1458 рейсов.

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Паромы Керченской морской переправы запустили после взрыва на Крымском мосту 8 октября. В ходе теракта оказались полностью разрушены два автомобильных пролета и повреждена железная дорога.

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В начале декабря правую часть переправы восстановили. Качество работ проверил президент России Владимир Путин, который проехался по автомобильной части моста за рулем Mercedes.

Российский лидер подчеркнул, что поврежденную взрывом левую часть автомобильной дороги отремонтируют в марте, а железнодорожные пути восстановят к середине лета.