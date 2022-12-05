05 декабря 2022, 17:15
Путин посетил Крымский мост
Президент Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту на автомобиле
Президент России Владимир Путин лично посетил Крымский мост, на котором в октябре диверсанты совершили теракт. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Глава государства пообщался со строителями, после чего лично за рулем автомобиля проехался по мосту, выслушав одновременно доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
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Строители полностью закончили ремонт поврежденной автомобильной части Крымского моста днем 5 декабря. Дорога стала полностью открыта для движения транспорта.
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В ноябре вице-премьер Хуснуллин заявлял, что строители полностью закончили работы на всех четырех пролетах автомобильной части Крымского моста.
Взрыв на Крымском мосту произошел в субботу, 8 октября. Движущийся по объекту большегруз взорвался, после чего загорелись движущиеся параллельно железнодорожные цистерны с топливом.
Оперативники ФСБ России установили, что главным организатором теракта является Главное управление разведки Минобороны Украины.
Крымский мост
Владимир Путин
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