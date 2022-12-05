Важное 05 декабря 2022, 17:15 Путин посетил Крымский мост Президент Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту на автомобиле РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин лично посетил Крымский мост, на котором в октябре диверсанты совершили теракт. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Глава государства пообщался со строителями, после чего лично за рулем автомобиля проехался по мосту, выслушав одновременно доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

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Строители полностью закончили ремонт поврежденной автомобильной части Крымского моста днем 5 декабря. Дорога стала полностью открыта для движения транспорта.

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В ноябре вице-премьер Хуснуллин заявлял, что строители полностью закончили работы на всех четырех пролетах автомобильной части Крымского моста.

Взрыв на Крымском мосту произошел в субботу, 8 октября. Движущийся по объекту большегруз взорвался, после чего загорелись движущиеся параллельно железнодорожные цистерны с топливом.

Оперативники ФСБ России установили, что главным организатором теракта является Главное управление разведки Минобороны Украины.