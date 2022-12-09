09 декабря 2022, 19:27
Путин назвал целями поездки на Крымский мост поддержку рабочих и проверку качества ремонта
Президент Путин объявил о завершении ремонта автомобильной части Крымского моста в марте
Поддержкой строителей и проверкой качества проведенных работ объяснил президент России Владимир Путин свою поездку на Крымский мост. Он пояснил, что рабочие провели большой объем работ в очень короткие сроки. Об этом российский лидер заявил на брифинге по итогам поездки в Бишкек.
«Мне просто хотелось поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работ и сделали это качественно», — заявил Путин.
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Глава государства подчеркнул, что одно дело — прочитать о результатах ремонта в отчетах, а другое — увидеть все своими глазами и пообщаться с теми, кто имел к работе непосредственное отношение.
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«В случае с мостом мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано», — пояснил Путин.
Президент добавил, что ремонтные работы на Крымском мосту еще не закончились. Ремонт автомобильной части строители завершат в марте, а железнодорожные пути — к середине лета.
На Крымский мост президент России Владимир Путин приехал в понедельник, 5 декабря. За рулем Mercedes в компании вице-премьера Марата Хуснуллина российский лидер проехал по отремонтированной автомобильной части.
Во время встречи со строителями Путин поддержал идею наградить рабочих, принимавших участие в работе. Также президент поручил полностью восстановить железную дорогу к середине летнего сезона.
Крымский мост
Владимир Путин
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