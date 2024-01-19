Эксклюзив 19 января 2024, 12:54 Скидки, бесплатные шины и рассрочка. Как автодилеры освободят переполненные склады Автоэксперт Кадаков: автодилеры объявят скидки из-за переполненных складов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Автодилеры закупили большое количество машин и не смогли продать. Подорожание кредитов оставило россиян без денег, склады переполнились. Проблему решат скидками и другими маркетинговыми акциями, заявил «360» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

К началу января, по его информации, в России скопились около 200 тысяч непроданных машин. При этом многие еще в пути, так как в прошлом году дилеры «раскрутили» поставки.

Реклама

Кадаков заявил, что на фоне непростой экономической ситуации с повышением ключевой ставки и утилизационных сборов многие авто остались невостребованными — у россиян нет денег на их покупку.

Конечно, у людей нет возможности покупать автомобили в таких объемах. Общее предложение, которое есть на рынке, то есть «живые» машины, гораздо выше, чем реальный спрос, обеспеченный деньгами со стороны покупателей. Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

Предпосылок к естественному снижению цен, по словам специалиста, пока нет. Кадаков заявил, что рост утильсборов и ключевой ставки еще не отыграли в ценах.

«Цены сами по себе сохранятся в ближайшие месяцы. Но, чтобы продавать автомобили, продавцы, дилеры вместе с материнскими компаниями-производителями будут применять различные маркетинговые инструменты», — сказал он.

РИА «Новости»

По словам автоэксперта, покупателям предложат скидки, бесплатное техобслуживание, беспроцентную рассрочку платежей вместо кредита, зимние шины и другие презенты. Кадаков подчеркнул, что продавцы постараются сделать все, чтобы продать товар.

«В этой ситуации мы проживем как минимум до марта, а может быть, даже чуть дольше. Там посмотрим, но сами по себе цены вниз, конечно, не пойдут», — сказал он.

К началу года в России подешевели автомобиля пяти марок, подсчитало издание «Автоновости дня». Среди них — «Москвич».