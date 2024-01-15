Эксклюзив 15 января 2024, 17:34 Новая субстанция. Требуется ли китайским автомобилям особенное обслуживание зимой Автоэксперт Хайцеэр: китайские машины не требуют особенного обслуживания зимой РИА «Новости»

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Обслуживать китайские автомобили зимой нужно так же, как и любые другие машины, а все проблемы с ними объясняются стандартными причинами. Об этом рассказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Из-за трудностей, возникших у россиян с некоторыми китайскими машинами в мороз, начали говорить, что такой транспорт якобы не переживет зиму.

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По словам Хайцеэра, на холоде часть автомобилей из КНР действительно не завелась, так же как и часть неновых европейских и американских машин, владельцы которых не подготовились к зиме.

Как пояснил вице-президент НАС, «китайцы» максимально насыщены электроникой, потребляющей много энергии. Иногда заложенные в автомобили емкости не рассчитаны на это, хотя в Китае несколько климатических поясов и тоже есть сильные морозы, а машины испытывают при температурном режиме от +60 до -60 градусов, отметил собеседник «360».

Он указал, что у европейских и американских моделей тоже встречается максимальная насыщенность электроникой, создающая дополнительную нагрузку и сложности при запуске зимой.

У нас маленький опыт эксплуатации китайских автомобилей. Мы говорим про это ровным счетом потому, что это новые машины на нашем рынке. С этими новыми машинами, как с новой субстанцией, случаются какие-то проблемы. Мы просто обращаем на них больше внимания. Это естественно, потому что сегодня продажи китайских автомобилей — это существенная часть всех новых автомобилей. На рынке глобально остаются китайские и отечественные машины, поэтому у нас приковано к ним пристальное внимание, и мы замечаем все их недостатки. Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза

«Все машины устроены одинаково»

Собеседник «360» сообщил, что некоторые китайские автомобили не заводились в мороз по банальным причинам. Например, владелец мог подсадить аккумулятор за лето.

«Маленькие пробеги, никто его не дозаряжал, емкости не хватает. В результате, когда наступили сильные морозы, машина даже не хочет сделать попытку завестись, а автомобиль у человека вроде бы новый. Кого он винит? Производителя винит, а на самом деле надо винить себя», — пояснил автоэксперт.

Специалист подтвердил, что трудности могли возникать из-за низкого качества сборки — этим страдает некоторое количество китайских автомобилей. Однако глобальных технологических причин для проблем с машинами из КНР нет, заверил собеседник «360».

«Все машины с точки зрения физики устроены одинаково. Даже электрические автомобили отличаются лишь тем, что топливо для них — электричество, а все остальное у них как у обычных автомобилей», — подчеркнул Хайцеэр.

Вице-президент НАС уточнил, что у электромобилей емкость аккумулятора тоже быстрее расходуется в мороз. То же самое, по словам автоэксперта, происходит в сильную жару, когда нужна дополнительная энергия для лучшего охлаждения.

Поэтому риски в современных автомобилях — это сам современный автомобиль. У «китайцев» к этому иногда добавляется экономия, не очень хорошее качество сборки. Но это касается не всех машин. Может быть, где-то это экономия, чтобы сделать машину подешевле у нас, хотя в конечном итоге на ценах это не сильно отражается. Поэтому дифференцированно к ним персонально я бы не подходил. Ян Хайцеэр

Как подготовить китайский автомобиль к зиме

По словам автоэксперта, готовить «китайца» к холодам нужно так же, как и любую другую машину с двигателем внутреннего сгорания. Про дизельные модели в этом случае можно не говорить, поскольку их в Россию из КНР не поставляют, отметил вице-президент НАС.

Если автомобиль бензиновый, то, прежде всего, аккумулятор должен быть в хорошем состоянии — с нужной емкостью и пусковым током. Также в машине нужно заменить топливный фильтр, проверить исправность свечей и трамблера.

«Физика остается школьной физикой, никаких специальных особенностей. Только если в каких-то бюджетных машинах не сотворили какое-то чудо, конструктивно мешающее заводке автомобиля в мороз, которое я сейчас даже описать не могу. Во что мне верится с трудом, но не исключаю такого момента. Все остальное одинаково — что для европейского, что для американского, что для китайского, что для российского автомобиля», — резюмировал Хайцеэр.