Деньги 11 декабря 2023, 13:24 Ключевая ставка в России вырастет до 16% «Ведомости»: Банк России повысит 15 декабря ключевую ставку до 16% РИА «Новости»

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Банк России повысит ключевую ставку до 16%. Это произойдет 15 декабря после заседания ЦБ, сообщили «Ведомости».

По мнению опрошенных изданием экспертов, Центробанк продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Более половины аналитиков предположили, что регулятор повысит ключевую ставку до 16%. Трое из 23 экономистов выразили уверенность, что показатель увеличится до 17%, еще четыре специалиста указали на возможность сохранения ключевой ставки на уровне 15%.

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Инфляция значительно превысила целевой уровень Центробанка, отметил профессор РЭШ Валерий Черноокий. Цены растут из-за повышения зарплат, вызванного кадровым голодом, а также из-за темпов кредитования экономики.

По мнению заместителя председателя правления «Абсолют банка» Антона Павлова, ставка может повыситься до 17% в том случае, если инфляция ускорится в ближайшее время.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию по ключевой ставке. Он назвал правильным выбранное государством направление в экономике.