Транспорт 16 января 2024, 03:34 Автомобили пяти марок стали дешевле в России Пять автобрендов снизили цены в России РИА «Новости»

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Снижение цен на автомобили сразу пяти марок отметили в России в январе. Об этом сообщили «Автоновости дня».

Авторы издания провели мониторинг прайс-листов автопроизводителей и пришли к выводу, что автомобиль «Москвич 6» стал дешевле в двух версиях на 200 тысяч рублей.

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Семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 упал в стоимости на 240 тысяч рублей. Автопроизводитель снизил цену на его единственную комплектацию. Кроме того, подешевели кроссоверы Exeed TXL. В прайс-листе на эту модель указано дополнительное «преимущество» в размере 50-100 тысяч рублей.

В январе дешевле стал кроссовер Jetour Dashing, на который заявили «прямую выгоду» в 150 тысяч рублей. Еще одним брендом, который решил снизить цены в этом месяце, стал Dongfeng. Его семиместный кроссовер 580 подешевел на 101 тысячу рублей.

УАЗ переписал прайс-листы на свои внедорожники, наоборот, в сторону увеличения. Также новые цены обрел весь модельный ряд автомобилей марки Geely. Они стали дороже от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в ближайшие три года на «АвтоВАЗе» запустят производство трех новых моделей машин.