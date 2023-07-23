Транспорт 23 июля 2023, 00:55 Съезд к ТЦ «Времена года» открыли в Москве Дептранс Москвы: съезд с Кутузовского проспекта в ТЦ «Времена года» открыли Телеканал «360»

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Съезд с Кутузовского проспекта к торговому центру «Времена года» вновь открыли для транспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ „Времена года“ открыт», —указали в сообщении.

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Съезд временно закрывали из-за спасательных работ в ТЦ «Времена года», где днем 22 июля прорвало трубу с горячей водой. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о гибели четырех человек. Медики госпитализировали 10 пострадавших.

Следственный комитет столицы завел уголовное дело из-за гибели людей после прорыва трубы с кипятком. По данным прокуратуры, все погибшие во время аварии в ТЦ — женщины. Сейчас экстренные службы завершили проверку всех помещений в пострадавшем здании.

Очевидцы происшествия рассказали «360», что в момент прорыва кипятка посетители заведения вели себя спокойны. Они признались, что изначально не поверили в масштаб ситуации.