Эксклюзив 22 июля 2023, 16:59 Число погибших при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» увеличилось до четырех Источник «360»: при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли 4 человека Телеканал «360»

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Еще трех погибших нашли в торговом центре «Времена года» в Москве в результате прорыва трубы с кипятком. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Ранее появились данные о гибели одного человека.

Источники «360» сообщили, что все погибшие являются работниками магазина «Глобус».

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Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале также подтвердил информацию о четырех погибших.

«Жизни еще трех человек унесла трагедия в торговом центре. Спасатели продолжают работать. Соболезную родным и близким», — написал он.

Очевидец ЧП рассказал ТАСС, что не слышал сигнализации об эвакуации после прорыва труба.

«Никакой сигнализации об эвакуации не было. Многие узнали о случившемся из новостей», — сказал он.

Трагедия в торговом центре «Времена года» произошла в субботу днем. Согласно последней информации, в здании прорвало трубу с кипятком, на место выехали спасатели.

Ожоги получили несколько десятков человек. Изначально сообщалось о порядка 70 пострадавших, но цифра еще может увеличиться. Причина прорыва на данный момент неизвестна, на месте трудятся экстренные службы.