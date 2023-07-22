22 июля 2023, 16:59
Число погибших при прорыве трубы в ТЦ «Времена года» увеличилось до четырех
Источник «360»: при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли 4 человека
Еще трех погибших нашли в торговом центре «Времена года» в Москве в результате прорыва трубы с кипятком. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Ранее появились данные о гибели одного человека.
Источники «360» сообщили, что все погибшие являются работниками магазина «Глобус».
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Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале также подтвердил информацию о четырех погибших.
«Жизни еще трех человек унесла трагедия в торговом центре. Спасатели продолжают работать. Соболезную родным и близким», — написал он.
Очевидец ЧП рассказал ТАСС, что не слышал сигнализации об эвакуации после прорыва труба.
«Никакой сигнализации об эвакуации не было. Многие узнали о случившемся из новостей», — сказал он.
Трагедия в торговом центре «Времена года» произошла в субботу днем. Согласно последней информации, в здании прорвало трубу с кипятком, на место выехали спасатели.
Ожоги получили несколько десятков человек. Изначально сообщалось о порядка 70 пострадавших, но цифра еще может увеличиться. Причина прорыва на данный момент неизвестна, на месте трудятся экстренные службы.
Москва 2023
Прорыв трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве
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