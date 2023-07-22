Криминал 22 июля 2023, 17:33 СК возбудил дело после гибели четырех человек в московском ТЦ СК завел дело по факту гибели четырех человек в ТЦ «Времена года» после прорыва трубы

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Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по факту смерти четырех человек после прорыва трубы с кипятком в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Производство начали по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

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По данным следствия, 22 июля в торговом центре произошел прорыв трубы с кипятком, в результате чего четыре человека погибли от полученных повреждений.

«Криминалисты и следователи столичного СК прибыли на осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — заявили в СК.

Ранее очевидцы ЧП рассказали, что не слышали сирен сигнализации для эвакуации после прорыва трубы.