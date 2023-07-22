Эксклюзив 22 июля 2023, 18:36 Экстренные службы завершили проверку всех помещений в ТЦ «Времена года» Источник «360»: экстренные службы проверили все помещения в ТЦ «Времена года»

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Сотрудники экстренных служб полностью завершили проверку в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте, где произошло ЧП из-за прорыва трубы с кипятком. Об этом «360» сообщил источник.

В субботу, 22 июля, в результате разлива горячей воды и выхода пара погибли четыре человека, количество пострадавших не уточняется. По информации РЕН ТВ, их 10.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила «360», что сотрудники надзорного ведомства начали проверку по факту ЧП.

«Заведено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В настоящее время прокуроры работают на месте ЧП, координируют деятельность правоохранительных органов», — сказала она.

Очевидцы происшествия рассказали «360», что в момент прорыва кипятка посетители заведения были спокойны. Они признались, что изначально не поверили в масштаб ситуации, но потом увидели клубы пара около эскалатора.

На место прибыли сотрудники МЧС. Ход аварийно-спасательных работ под свой контроль лично взял глава ведомства Александр Куренков.

Сотрудник торгового центра рассказывал, что ликвидация последствий ЧП займет около суток, потому что необходимо устранить проблему и проверить работоспособность всех систем.