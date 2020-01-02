Самолеты в два раза реже стали попадать в происшествия

Количество авиакатастроф с коммерческим транспортом и погибших в них людей за год снизилось в два раза. К такому выводу пришли эксперты голландской консалтинговой фирмы To70, сравнив данные за 2018 и 2019 годы.

Как сообщается в релизе компании, в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. В 2018-м авиакатастроф было 160, в 13 из них были погибшие. В 2018 году из-за авиапроисшествий погибли 534 человека, в 2019-м — 257.

В компании напомнили, что в 2019-м произошли три крупные авиакатастрофы: крушение Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» и Fokker 100 Bek Air.

Эксперты подсчитали, что в среднем одна авиакатастрофа приходится на 5,6 миллиона полетов. В To70 обратили внимание на достаточно низкий показатель, несмотря на произошедшие крупные катастрофы и на то, что воздушный трафик, как предполагается, увеличился в мире на 4,2%.

Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в марте 2019 года, на его борту находились 157 человек, все погибли. Пожар в самолете SSJ100 в Шереметьево 5 мая унес жизни 48 человек. В результате падения 27 декабря Fokker 100 авиакомпании Bek Air около аэропорта в Алма-Ате погибли 12 человек.