Bek Air объяснила крушение самолета в Казахстане следом от Airbus

Самолет Bek Air мог потерпеть крушение из-за спутного следа, который остался от Airbus, взлетевшего за минуту до этого. Такое предположение высказал директор летной службы авиакомпании Ерик Сапаров.

«Одной из причин, которую мы предполагаем… [является] спутный след», — сказал Сапаров, его цитирует РИА «Новости».

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что следствие сейчас рассматривает три предварительные версии авиакатастрофы, в том числе ошибку пилотов, технические неполадки, работу навигационных служб.

Крушение самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, произошло 27 декабря. Fokker-100 при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом. На борту находились 98 человек, 12 из них погибли.

Черный ящик самолета Fokker-100 передали в Москву для расшифровки. Ею будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет. Результаты должны быть получены до 10 января.

После крушения в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air.