Bek Air объяснила крушение самолета в Казахстане следом от Airbus
«Одной из причин, которую мы предполагаем… [является] спутный след», — сказал Сапаров, его цитирует РИА «Новости».
Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев ранее сообщил, что следствие сейчас рассматривает три предварительные версии авиакатастрофы, в том числе ошибку пилотов, технические неполадки, работу навигационных служб.
Крушение самолета авиакомпании Bek Air, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, произошло 27 декабря. Fokker-100 при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажный дом. На борту находились 98 человек, 12 из них погибли.
Черный ящик самолета Fokker-100 передали в Москву для расшифровки. Ею будет заниматься Межгосударственный авиационный комитет. Результаты должны быть получены до 10 января.
После крушения в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и деятельность авиакомпании Bek Air.