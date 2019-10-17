СК: люди погибли из-за едкого дыма и огня при крушении SSJ100
Франция подключилась к расследованию крушения SSJ100 в ШереметьевоПодробнее
«Большинство людей погибло не от удара, а от огня и отравления продуктами горения. По предварительным данным, опасные вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика», — рассказал Ложис «Коммерсанту».
Он добавил, что пассажиры не успели среагировать и воспользоваться кислородными масками. Все происходило настолько быстро, что «большинство людей погибло в креслах, так и не успев отстегнуться».
Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился 5 мая во время посадки в аэропорту Шереметьево. Борт вылетел из Москвы и должен был приземлиться в Мурманске, но развернулся в воздухе из-за технических неполадок. Во время жесткой посадки стойки шасси пробили бензобаки, в результате чего хвостовая часть лайнера мгновенно загорелась.
В результате погиб 41 человек, спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. После произошедшего возбудили уголовное дело. Как сообщили в начале октября в пресс-службе СК, в катастрофе обвинили командира корабля Дениса Евдокимова. По данным следователей, именно он посадил самолет с нарушением установленных правил, из-за чего борт начал гореть.