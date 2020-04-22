Самолет МС-21 возобновил летные испытания в Жуковском

Как заявили в компании, несмотря на то, что работа снова запущена, сотрудники соблюдают все меры предосторожности, часть работников по-прежнему выполняют задачи дистанционно.

«Участники кооперации прилагают усилия для минимизации влияния эпидемиологической обстановки на ход реализации программы. <…> Действует график выхода на работу служб, которые отвечают за выполнение ключевых задач, в частности, обеспечение программы испытаний», — говорится в сообщении.

Испытания МС-21 проходят в Жуковском. Сейчас в работе задействованы четыре самолета. Им предстоит сделать около 350 полетов для того, чтобы получить сертификат и возможность наладить поставки техники в другие города и страны.

Два самолета МС-21-300 оснащены пассажирскими салонами. Один рассчитан на 163 места, в другом — 211 кресел.

Российский гражданский самолет МС-21 продемонстрировали на авиасалоне МАКС в августе 2019 года. Серийное производство самолета запланировано на 2021 год. Его разработала корпорация «Иркут», входящая в состав ОАК. Ожидается, что первым эксплуатантом станет компания «Аэрофлот».