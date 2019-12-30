Шанс для Superjet. Зачем гражданские самолеты России хотят объединить под новым брендом

Российские гражданские самолеты могут объединить в линейку под новым брендом. По мнению экспертов отрасли, это поможет завоевать зарубежный рынок, защитит от западных санкций и привлечет в иностранных инвесторов.

Производимые в России гражданские самолеты могут объединить в общую линейку, рассказал РИА «Новости» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Мировые производители гражданских самолетов уже используют такую единую модель. Ее преимущество — инвестирование в один бренд, а не множество. По его словам, сейчас в стране тоже формируется отдельный дивизион гражданской авиации, но окончательного решения еще нет.

«Ребрендинг заключается в том, чтобы правильно сформировать это целевое рыночное позиционирование структуры, которая будет заниматься созданием, производством и продажей гражданских самолетов, и правильно подойти к наименованию продуктов этого дивизиона. Возможно, целевая модель — это сделать единую линейку под единым названием всех самолетов», — пояснил Слюсарь.

Для ребрендинга в России появится единая структура, управляющая программами гражданской авиации. В нее войдут производитель МС-21 авиазавод «Иркут», «Гражданские самолеты Сухого» с Superjet 100 и «ряд гражданских активов».

«По гражданской части мы ориентируемся на поручение президента по серьезному росту перевозок авиационным транспортном в ближайшие несколько лет, в первую очередь по маршрутам, проходящим в обход Москвы. Для нас это шанс увеличить востребованность нашего 100-местного самолета (SSJ100 — прим. ред.), который идеально вписывается в эту задачу», — сказал Слюсарь.

Старт под новым именем

Глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает идею правильной. По его словам, не зря мировые производители Северной Америки и Западной Европы пришли к единому бренду. В России тоже были гремевшие 50 лет назад бренды, но к настоящему времени они «поблекли». Со второй половины 1980-х до недавнего времени успехи гражданского авиапрома были невелики. Необходимо, считает эксперт, прекратить период безвременья, поэтому стартовать с новым брендом «вполне разумно и логично».

«Что касается подхода единого бренда для гражданской авиапродукции, то он должен быть международным, поскольку ОАК рассчитывает, что ее продукция будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом», — добавил Пантелеев.

По его словам, речь идет о едином гражданском дивизионе, который объединит активы в этой отрасли самолетостроения. Помимо «Иркута» с МС-21 и ГСС с Superjet, в объединение войдут площадки, где будет проходить серийная сборка самолетов: авиазаводы в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. Возможно, туда интегрируют другие предприятия отрасли, например, московскую компанию «Аэрокомпозит».

Цели ребрендинга

Инициаторы преследуют несколько целей, в частности, парирование возможных санкционных рисков. Поэтому в новом предприятии не будет военной тематики. Кроме того, предположил Пантелеев, Ростех, куда входит ОАК, вероятнее всего, будет двигать авиастроительный актив по той же траектории, что и другие промышленные активы. И рано или поздно встанет вопрос о привлечении инвесторов, в том числе и зарубежных.

«В структуру, где есть военный сегмент, зарубежного инвестора можно привлечь лишь с очень большой осторожностью. А в гражданский дивизион такого входного барьера не будет. Поэтому делается некий задел для будущего привлечения зарубежного инвестора в гражданское авиастроение», — сообщил аналитик.

Серийный выпуск МС-21 пока не начался, и никто точно не знает, каким получился самолет. Многие неисправности вскрываются в процессе эксплуатации, как это было с Superjet. Пантелеев подчеркнул, что новый бренд — это не только благозвучное название и привлекательный логотип.

«Его содержанием будет сильная продуктовая линейка и качественный сервис. Будем надеяться, что будущие продукты и модернизированные продукты из текущей линейки будут отвечать всем требованиям эксплуатантов и смогут избежать проблем, с которыми столкнулись продукты в предыдущий период», — заключил эксперт.