Российские самолеты снова полетели в Египет с 9 сентября

Россия с 9 сентября возобновила полеты в Египет, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Из Шереметьево в Каир полетят самолеты «Аэрофлота».

Вылететь в столицу Египта пока что можно только в понедельник, среду и субботу, уточнили в пресс-службе перевозчика. Обратно лайнеры будут возвращаться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

С 17 сентября по аналогичному маршруту возобновятся рейсы авиакомпании EgyptAir. Для поездки у пассажиров будут требовать пройти ПЦР-тест. Анализ на коронавирус необходимо сдать максимум за 72 часа до полета.

Вернувшимся из-за границы россиянам также придется пройти исследование на SARS-CoV-2 и в течение трех дней разместить полученный результат на портале госуслуг.

Помимо Египта, свои границы для российских туристов открыли ОАЭ и Мальдивы. Чтобы въехать в эти страны, нужно не только иметь отрицательные результаты теста на коронавирус, но и купить страховку, чтобы покрыть лечение в случае заболевания COVID-19 за рубежом.

После новости о возобновлении полетов интерес россиян к Мальдивам и двум другим государствам значительно вырос.