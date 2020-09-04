Интерес россиян к Мальдивам возрос в 6 раз после новости о возобновлении полетов

Сервис для планирования путешествий сообщил, что интерес россиян к полетам в ОАЭ, Египет и на Мальдивы резко увеличился. Это случилось на фоне новостей об открытии авиасообщения с этими странами.

К вечеру 3 сентября число поисковых запросов на билеты на Мальдивы возросло в шесть раз, в Египет — в пять, в ОАЭ — в четыре по сравнению с ситуацией прошлых дней. Об этом написал RT.

Аналитики сервиса рассказали, что дешевле всего в сентябре можно съездить в Каир. Цены на авиабилеты туда стартуют от 8,8 тысячи рублей. Слетать в Дубай можно как минимум за 12,5 тысячи рублей.

Дороже всего окажется путешествие на Мальдивы. В первый месяц осени поездка в Мале обойдется минимум в 28 тысяч рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о возобновлении авиаперелетов в ОАЭ, Мальдивы и Египет. Это стало возможно благодаря улучшившейся эпидемической ситуации.

С августа россияне могут летать в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию. Число перелетов в последнюю страну с сентября решили увеличить до трех раз в неделю.