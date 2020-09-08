Egyptair возобновляет рейсы из Каира в Москву 17 сентября

«Рейсы будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам», — уточнили в компании.

У пассажиров должны быть при себе отрицательные тесты на коронавирус. Их нужно сделать не ранее чем за 72 часа до полета. Egyptair уже запустила продажу билетов.

С 9 сентября в Каир начнут летать российские самолеты. «Аэрофлот» будет выполнять три рейса в неделю. Россияне, которые возвратятся из заграничной поездки, должны будут сделать тесты и в трехдневный срок и разместить результаты на портале «Госуслуг».

В начале сентября стало известно, что Египет, ОАЭ и Мальдивы открыли для россиян свои границы. Чтобы попасть в эти страны, при себе нужно иметь отрицательные результаты теста на коронавирус. Перед поездкой необходимо купить страховку, которая покроет лечение в случае COVID-19.