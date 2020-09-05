Названы правила въезда в Египет, ОАЭ и на Мальдивы для россиян

По требованию Египта и Мальдив анализ необходимо сделать не позже 72 часов до момента въезда. ОАЭ потребуют справки о тесте, который провели за 96 часов до пересечения границы. Срок отсчитывается от времени забора биоматериала в лаборатории, а не от даты получения справки.

Египет потребует справку в бумажном или электронном варианте на английском или арабском языке. Чтобы попасть в ОАЭ, справка должна быть на английском языке и только на бумаге.

Прилетевшие в Эмираты обязаны будут сдать еще один ПЦР-тест на коронавирус. На Мальдивах обязательный тест потребуется только туристам с симптомами ОРВИ. За него придется выложить 100 долларов.

Все страны настаивают на страховке, которая покроет расходы на лечение в случае, если у гостей выявят COVID-19.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в интервью НСН рассказал, что Россия возобновит авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, потому что эти государства пожелали открыть свои границы для россиян. Открытия границ стран-лидеров пляжного туризма ждали как путешественники, так и туристические компании, которые полгода не работали из-за пандемии коронавируса.