Росавиация: самолет-разведчик помешал полету гражданского борта над Черным морем

Появление самолета-разведчика НАТО CL-600 над Черным морем вынудило диспетчеров отдать приказ экипажу гражданского борта Тель-Авив — Москва сменить эшелон полета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

В ведомстве отметили, что участившееся количество полетов военных самолетов северо-атлантического альянса увеличивает риски для гражданских бортов. В Росавиации пояснили, что самолет-разведчик пересекал маршрут, установленный для пассажирских лайнеров. На требования диспетчера пилот не реагировал.

По факту случившегося власти направят протест по дипломатическим каналам о недопустимости такого поведения.

До этого в ведомстве отказались предоставить комментарии журналистам о причинах смены курса полета гражданского самолета из Тель-Авива в Москву.

Гражданский рейс выполняла компания «Аэрофлот». В пресс-службе перевозчика подтвердили, что причиной смены курса стал посторонний борт, который пересекал траекторию полета.

СМИ со ссылкой на источники уточнили, что к пассажирскому Airbus на опасное расстояние приблизился самолет-разведчик. Чтобы не допустить столкновения диспетчеры дали команду пассажирскому лайнеру снизиться на 500 метров в безопасный эшелон.