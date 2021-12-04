Самолет в Москву из Израиля чуть не столкнулся с разведчиком над Черным морем

Гражданский самолет, летевший рейсом Тель-Авив — Москва, вынужден был сменить курс над Черным морем, чтобы не столкнуться с иностранным авиаразведчиком. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

По словам источника, разведчик хаотично пересекал трассы гражданской авиации и в итоге сблизился с Airbus. Сработала сигнализация, но нарушитель не реагировал на запросы. Транспортному самолету пришлось снизиться на 500 метров, когда разведчик был уже близко. Он занял один из безопасных эшелонов.

Ранее также над Черным морем российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались в воздух, чтобы сопровождать самолеты-разведчики США. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что нарушения государственной границы России допущено не было.

Американские самолеты развернулись и перестали угрожать государственной границе. После этого отечественные истребители прекратили их сопровождение и вернулись назад на базу. Отмечается, что Су-27 и Су-30 поднимались в воздух в полном соответствии со всеми правилами по воздушному пространству.