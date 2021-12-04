«Аэрофлот» подтвердил изменение курса борта из Израиля над Черным морем из-за другого самолета

Указание командиру пассажирского рейса Тель-Авив — Москва изменить высоту полета дал диспетчер службы аэропорта. Причиной стало пересечение траектории полета с другим воздушным судном. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота» сообщило РИА «Новости».

В организации пояснили, что при выполнении полета из Тель-Авива в Москву командир самолета Airbus, следовавший рейсом SU501 получил приказ диспетчера изменить высоту, так как ему навстречу летел другой борт.

«Экипаж самолета „Аэрофлота“ А330−300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до Fl 330, а затем до Fl 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно», — говорится в сообщении.

Эшелоны определяют не только высоту самолетов, но и направление их полета. Они разделяются на четные и нечетные, то есть летящие в разные направления на разных высотах, чтобы не мешать друг другу.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной смены курса летящего над Черным морем в Москву самолета из Израиля, стал самолет-разведчик, которые не реагировал на сигналы. В результате транспортному лайнеру пришлось снизиться на 500 метров.

Росавиация, ранее отказавшаяся от комментария, заявила, что причиной смены курса борта «Аэрофлота» стал самолет-разведчик одной из стран НАТО. В ведомстве отметили, что подобные случаи несут риски для гражданских самолетов.