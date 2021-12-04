Росавиация отказалась комментировать смену курса лайнера из-за военного самолета США

В Росавиации отказались комментировать сообщения о том, что пассажирскому самолету на рейсе из Тель-Авива в Москву пришлось сменить курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США над Черным морем. Об этом в ведомстве сообщили РИА «Новости».

«Не комментируем», — сказали в Росавиации.

Таким образом, в ведомстве ничего не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в диспетчерских службах сообщил, что 3 декабря над Черным морем курсировали два самолета-разведчика, один из которых хаотично маневрировал на пути и приблизился к пассажирскому Airbus, летевшему из Израиля в российскую столицу. По словам собеседника агентства, между самолетами по вертикали было расстояние менее 20 метров. Самолет-разведчик на запросы диспетчеров не отвечал. Экипажу Airbus с земли дали команду снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон.

Накануне вечером в Минобороны РФ сообщали, что истребители Су-27 и Су-30 поднимали в воздух для сопровождения двух американских самолетов-разведчиков над Черным морем: RC-135 ВВС США и CL-600 Artemis сухопутных войск США.