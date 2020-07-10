Росавиация предложила ряду стран возобновить полеты

Россия планирует возобновить международное авиасообщение. Росавиация уже отправила обращения в некоторые государства с предложением открыть рейсы. За границей сделали ответные предложения о своей заинтересованности.

«Росавиация уже направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями взаимного возобновления международных рейсов. Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение», — сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас российские авиационные власти проводят дополнительные консультации с зарубежными коллегами. Стороны должны уточнить все требования, которые позволят открыть международные рейсы.

«Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах», — отметили в Росавиации.

В пресс-службе добавили, что транзитные перевозки также начнутся в тот момент, когда страны приступят к отмене ограничений на международные полеты.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что авиационное сообщение может возобновиться уже 15 июля. Переговоры с другими странами будут вести Минтранс и Росавиация. Перед этим оперативный штаб решил, что возобновлять полеты будут в два этапа. Роспотребнадзор оценит ситуацию с коронавирусом в разных странах, а затем разработает список государств, куда полетят первые самолеты.