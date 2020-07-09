Россия откроет международные рейсы в два этапа

Российские аэропорты возобновят международные полеты в два этапа. Список первых стран, куда смогут отправиться самолеты, подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.

Для возобновления полетов Роспотребнадзор должен будет разработать критерии оценки ситуации с коронавирусом в разных странах, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания оперативного штаба. Затем критерии согласуют специалисты МИД и Росавиации.

После этого ведомства совместно с «Аэрофлотом» обсудят дальнейшие шаги для открытия международного авиасообщения. Список стран для первого этапа подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД. Перечень необходимо будет предоставить для согласования правительству.

«Минтрансу России провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами. О результатах доложить в правительство Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

При этом в Минтрансе, Росавиации и Роспотребнадзоре не прокомментировали агентству информацию о возобновлении полетов.

Россия закрыла авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса. Ситуацию удалось стабилизировать и начать поэтапную отмену ограничений. Но международные полеты пока остаются под запретом.