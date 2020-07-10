Россия с 15 июля начнет переговоры о возобновлении международного авиасообщения

Россия с 15 июля начнет переговоры с другими странами относительно возможности открытия международного авиасообщения. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что Россия готова возобновить полеты только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей, а коэффициент распространения возбудителя не превышает единицы. При этом среднесуточный прирост не должен превышать 1%

Все иностранные граждане, которые прилетают в Россию должны сдать тест на коронавирус не менее чем за три дня до визита.

Вернувшиеся из заграничной поездки россияне могут представить на границе данные о тесте или сдать его на родине.

«Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года», — привел цитату Голиковой ТАСС.

Вице-премьер пояснила, что переговоры с зарубежными странами будут вести Минтранс и Росавиация. Каждую неделю оба ведомства будут сообщать правительство о ходе переговоров.

Список стран, куда можно будет улететь будут пересматривать раз в две недели и менять его в зависимости от эпидемической ситуации и соответствия указанным требованиям.

Россия прекратила международное авиасообщение с 27 марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Исключение сделали только для вывозных рейсов иностранцев и возвращения российских туристов. Границы начали открывать только 8 июня. Но улететь могли только те, кому нужно было ухаживать за родственником или учиться.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что страны Европы не могут договориться между собой об открытии границ. В такой ситуации не стоит ждать, что они пустят к себе российских туристов. С предложением возобновить авиасообщение с 15 июля к России обращалась Турция. Но министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что называть конкретные даты пока еще рано.