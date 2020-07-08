Раскрыты перспективы россиян провести отпуск за границей
Она пояснила, что все зависит исключительно от эпидемической ситуации. Международные полеты возобновятся только после того, как угроза распространения коронавирусной инфекции окончательно исчезнет.
«Самый оптимистичный сценарий на данный момент, я подчеркну, радужный — это то, что в конце сентября, в октябре. Конечно, в основном мы имеем в виду страны Средиземноморья, включая Турцию, то есть те страны, которые входили на протяжении последних десятилетий в пятерку самых востребованных туристических направлений», — заявила она.
При этом она напомнила, что есть еще и направления в Азию и на Ближний Восток. Речь идет о Таиланде, Вьетнаме и Арабских Эмиратах. По Израилю, на который все рассчитывали, пока прогнозы непонятные.
Но кроме оптимистичного сценария по возобновлению международного авиасообщения, есть еще и пессимистичный. По словам Майи Ломидзе, это декабрь.
Полеты за границу в ближайшее время не вернутся точно. Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны не могут договориться между собой, чтобы открыть границы. В такой ситуации не стоит ждать того, чтобы пустить к себе россиян.
Под вопросом также остается Турция. Анкара предложила вернуть авиасообщение между странами с 15 июля, но глава российского Минтранса Евгений Дитрих заявил, что пока этого не произойдет. По его словам, эпидемическая ситуация не позволяет пока назвать даже приблизительные даты.
Всех обнадежил аэропорт Шереметьево. Пресс-служба воздушной гавани сообщила, что откроет свой международный терминал (D) с полуночи 27 июля. Но пока не известно, какие рейсы будет принимать аэропорт.