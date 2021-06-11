Пробки в Москве вечером 11 июня достигнут 9 баллов

Девятибалльные пробки ожидаются в Москве вечером 11 июня. Жители столицы в преддверии единственных длинных выходных летом будут массово уезжать на дачи. Ситуацию на дорогах усугубит дождь.

Утром в пятницу пробки на дорогах достигли 5-6 баллов, днем ожидается затор на проезжих частях в 7-8 баллов. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Вечером ситуация на дорогах значительно ухудшится. В ведомстве прогнозируют пробки 8-9 баллов.

Утром движение было затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и на Волгоградском проспекте.

Ранее синоптики предупредили, что предстоящие длинные июньские выходные будут дождливыми. Непогода ожидается в Центральной России, Поволжье, на Кавказе и на Урале. Жара в столицу придет во второй половине июня. Воздух в мегаполисе прогреется до +30 градусов.

Россиян ждут длинные выходные, которые продлятся с 12 по 14 июня. Празднование Дня России в этом году попадает на субботу, поэтому нерабочий день решено перенести на понедельник.