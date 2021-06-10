Проливные дожди накроют Россию во время длинных выходных

Единственные июньские длинные выходные разочаруют россиян погодой. С 12 по 14 число из-за влияния южного циклона во многих регионах будет холодно и дождливо.

В Москве 12 июня, в День России, ожидается +21…+23, кратковременные дожди, которые продлятся до 15 июня. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина «Российской газете».

Похолодание ожидается и в других регионах России. В Краснодарском, Ставропольском краях, Волгоградской области, республиках Северного Кавказа, в Крыму в выходные ожидаются проливные дожди, грозы и шквалистый ветер. Днем будет +19…+24. Потепления стоит ждать не раньше чем через неделю.

Ночные заморозки до -5 прогнозируются на юге Тюменской области и в Омской. Минус в ночное время ожидается также в Коми и Томской области, там температура упадет до -2 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что вторая половина июня в столице и Московской области будет солнечной и жаркой. В третьей декаде июня жителей региона ждет до +30.