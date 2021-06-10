Синоптик рассказал, когда в московский регион придет 30-градусная жара

Настоящая летняя жара придет в Москву во второй половине июня. Воздух в мегаполисе прогреется до +30 градусов. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал ТАСС.

«Вторая половина текущего месяца будет действительно более теплой и солнечной — +13…+18 градусов по ночам, и днем уже скоро увидим +25…+30 градусов. <…> Не стоит и на первую половину июня ругаться и спрашивать, где же лето. Вообще-то, температура у нас на полградуса выше нормы. Нужно понимать, что норма для Москвы — это 21 градус с небольшим хвостиком. Поэтому у нас и сейчас все идет ровно», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила, что в длинные июньские выходные в столице будет плохая погода: из-за влияния юного циклона в Москву придут проливные дожди и похолодание.

10 июня в столице до +21 градуса. В городе облачно с прояснениями. Местами сильный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный около 10 метров в секунду. Возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.