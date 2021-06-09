Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Россиян ждут длинные выходные, которые продлятся с 12 по 14 июня. Празднование Дня России в этом году попадает на субботу, поэтому нерабочий день решили перенести.

Каждый год День России отмечают 12 июня. В этот раз праздник выпал на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник. В итоге жителям страны не придется идти на работу в течение трех дней — 12, 13 и 14 июня.

В следующий раз россияне смогут отдохнуть только в ноябре. День народного единства будет отмечаться 4 числа, выпадающее на четверг. На пятницу перенесли один январский выходной, поэтому нерабочим будет период с 4 по 7 ноября. Потрудиться придется всего три дня, при этом рабочий день перед праздником будет сокращенным.

Выходной в этом году будет и 31 декабря. Последний день 2021 года будет пятницей. Новогодние каникулы продлятся в России 10 дней. На работу можно будет не ходить с 1 по 9 января.

В День России по всей стране проводятся концерты, различные мероприятия и гуляния. В прошлом году праздничную программу пришлось отменить из-за ситуации с коронавирусом.