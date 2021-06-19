Полеты самолетов Л-410 приостановили после крушения в Кузбассе

Все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены на территории России до окончания расследования причин крушения воздушного судна. Такое распоряжение выпустил председатель ДОСААФ Александр Колмаков. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу добровольного общества.

«По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа Л-410 приостановлены до окончания расследования», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, крушение случилось из-за технической неисправности самолета: мог отказать двигатель. Экипаж соблюдал все необходимые инструкции для спасения пассажиров.

Самолет Л-410 разбился в районе аэродрома Танай в селе Журавлево утром 19 июня. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что воздушное судно совершало тренировочный полет. Он выразил соболезнования погибшим и навал произошедшее «страшным горем».

Самолет эксплуатировался Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). На борту находились 19 человек — 17 парашютистов и два члена экипажа. Изначально сообщалось о четырех жертвах, позже в СМИ появились данные, что погибли семь человек. По последней информации, скончались девять человек.

Причина крушения — отказ одного из двигателей, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.