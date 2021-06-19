Появилось видео с места крушения самолета Л-410 в Кузбассе

Появилось видео с места крушения самолета Л-410 в Кемеровской области. Кадры оказались в распоряжении «360».

На видео можно заметить, как на месте работают спасатели и пожарные. На земле лежат обломки воздушного судна. За происходящим наблюдают местные жители.

Самолет Л-410 в субботу утром разбился в селе Журавлево в районе аэродрома Танай. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что Л-410 выполнял тренировочный полет. Глава Кузбасса назвал произошедшее страшным горем для близких погибших.

Самолет эксплуатировался Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России. В региональном отделении ДОСААФ ранее сообщили, что число погибших увеличилось до девяти. На борту находились 19 человек — 17 парашютистов и два члена экипажа.

Изначально сообщалось о четырех жертвах, позже в СМИ появились данные, что погибли семь человек.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что причиной падения самолета стал отказ одного из двигателей. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.