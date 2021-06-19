Число погибших при крушении Л-410 в Кузбассе выросло до девяти

Число погибших при падении Л-410 в Кемеровской области выросло до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ДОСААФ региона.

«По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту были 17 парашютистов и два члена экипажа», — сообщил ТАСС руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области Виктор Шемоханов.

Самолет рухнул сегодня утром в Промышленновском муниципальном округе в селе Журавлево в районе аэродрома «Танай». По данным местной прокуратуры, экипаж перед крушением сообщил об отказе одного из двигателей. При снижении воздушное судно столкнулось с лесным массивом.

Губернатор Кемерова Сергей Цивилев назвал произошедшее страшным горем для близких погибших. Он подчеркнул, что Кузбасс скорбит вместе с ними. По словам губернатора, это был тренировочный полет.

Изначально СМИ писали, что при крушении воздушного судна погибли четыре человека, потом число возросло до семи. По предварительным данным, еще 13 пассажиров получили травмы.