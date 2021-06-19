Глава Кузбасса навал крушение самолета Л-410 «страшным горем»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отреагировал на крушение самолета Л-410 на аэродроме Танай. Глава региона выразил соболезнования погибшим на своей странице в Instagram.

«В Танае потерпел крушение самолет местного аэродрома с 19 людьми на борту. Это был тренировочный полет», — написал губернатор.

Цивилев сообщил, что, по предварительным данным, погибли четыре человека, еще четверо находятся в тяжелом состоянии и 11 — в состоянии средней степени тяжести. Глава Кузбасса добавил, что причины крушения самолета сейчас устанавливаются.

«Это страшное горе для близких погибших. Кузбасс скорбит вместе с вами», — добавил Цивилев.

В экстренных службах ранее сообщили РИА «Новости», что количество погибших в авиакатастрофе выросло до семи человек, 13 человек пострадали. Среди жертв в том числе двое пилотов. Предположительно, самолет потерпел крушение в результате жесткой посадки. Это произошло в субботу утром в районе села Журавлево в Промышленновском районе. Изначально сообщалось о четырех погибших и 15 пострадавших.

По сообщению газеты «Известия», причиной падения самолета стал отказ двигателей.