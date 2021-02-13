Пассажиры столпились в аэропорту Домодедово из-за задержек рейсов

Большое число пассажиров аэропорта Домодедово не смогли улететь из-за сильного снегопада в московском регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно табло с расписанием, уже задержаны свыше 40 рейсов. Некоторые вылеты переносят каждые 20 минут. А время ряда рейсов отложили более чем на 10 часов. В частности, самолеты временно не отправляются в Ульяновск, Минеральные Воды, Самару, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Красноярск, Омск.

В залах ожидания скопились сотни людей, выстроилась очередь в бизнес-зал. Все кафе и рестораны аэропорта работают со 100% заполняемостью. Некоторые пассажиры сидят и спят на полу из-за нехватки кресел.

В Москве за весь период снегопада выпало 65% месячной нормы осадков. За минувшую ночь на землю опустилось 15 миллиметров осадков, что равняется 40% месячной нормы.

Страдают не только авиапассажиры, но и автолюбители. Столица стоит в пробках уже вторые сутки. К 12:00 субботы пробки в Москве оценивались в девять баллов, что непривычно для выходных. Также движение затруднено на трассах М-2 «Крым» из Подольска в направлении Москвы, М-5 — в районе поселка Октябрьский. Машины толкаются в Люберцах — на Лыткаринском шоссе, в Химках — на Ленинградском шоссе в столицу.